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Во время земляных работ в Колпино нашли гроб с черепом
Сегодня, 8:15
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Во время земляных работ в Колпино нашли гроб с черепом

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Работы велись на улице Вавилова.

Сотрудники петербургского "Водоканала" во время земляных работ в Колпино обнаружили гроб, в котором был череп. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", о находке стало известно вечером 17 июня. Работы велись на улице Вавилова. Техника откопала предмет, похожий на гроб, на глубине двух метров. Личность погибшего пока не установили.

Останки направили в морг на исследование, все обстоятельства выясняются полицейскими. 

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске в корзине для белья нашли труп пенсионерки. В доме женщины были разбросаны вещи. 

Фото: Piter.TV 

Теги: останки, улица вавилова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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