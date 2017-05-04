Во время земляных работ в Колпино нашли гроб с черепом

Работы велись на улице Вавилова.

Сотрудники петербургского "Водоканала" во время земляных работ в Колпино обнаружили гроб, в котором был череп.

По информации АН "Оперативное прикрытие", о находке стало известно вечером 17 июня. Работы велись на улице Вавилова. Техника откопала предмет, похожий на гроб, на глубине двух метров. Личность погибшего пока не установили.

Останки направили в морг на исследование, все обстоятельства выясняются полицейскими.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске в корзине для белья нашли труп пенсионерки. В доме женщины были разбросаны вещи.

Фото: Piter.TV