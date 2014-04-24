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Во Всеволожске в корзине для белья нашли труп пенсионерки
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске в корзине для белья нашли труп пенсионерки

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Пару недель назад она перестала посещать магазин, и обеспокоенные хозяева торговой точки решили ее найти.

Пенсионерку из Всеволожска нашли мертвой в бельевой корзине. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Поздно вечером 14 июня труп пожилой женщины был обнаружен в доме на Баркановской улице во Всеволожске. Останки лежали в плетеной бельевой корзине размером 80х60 см. Предположительно, труп принадлежит хозяйке дома, 76-летней женщине.

Пару недель назад она перестала посещать магазин, и обеспокоенные хозяева торговой точки решили ее найти. В доме женщины были разбросаны вещи, а входная дверь была открыта.

Ранее работник ЖКС нашел мумию на чердаке дома в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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