Во Всеволожске в корзине для белья нашли труп пенсионерки

Пару недель назад она перестала посещать магазин, и обеспокоенные хозяева торговой точки решили ее найти.

Пенсионерку из Всеволожска нашли мертвой в бельевой корзине. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Поздно вечером 14 июня труп пожилой женщины был обнаружен в доме на Баркановской улице во Всеволожске. Останки лежали в плетеной бельевой корзине размером 80х60 см. Предположительно, труп принадлежит хозяйке дома, 76-летней женщине.

Пару недель назад она перестала посещать магазин, и обеспокоенные хозяева торговой точки решили ее найти. В доме женщины были разбросаны вещи, а входная дверь была открыта.

Ранее работник ЖКС нашел мумию на чердаке дома в Петербурге.

Фото: Piter.tv