Под Петербургом лоси тренируются перед поединками в конце августа

В случае травмы рога могут искривиться и потерять свою внешнюю привлекательность.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла тренировки лосей. Поединки начнутся в конце августа, в период гона, сообщил специалист.

Рога у самцов еще продолжают расти, в настоящее время будущие орудия турниров мягкие и нежные. К ним лоси относятся очень бережно. В случае травмы рога могут искривиться и потерять свою внешнюю привлекательность.

Несмотря на уязвимость рогов самцы уже начали тренировки, готовятся к будущим ожесточенным боям. Пока еще будущие соперники только имитируют поединок, тренируются. Поражает, насколько лоси чувствуют габариты своих рогов и – пока они еще мягкие – вообще ими не соприкасаются. Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре