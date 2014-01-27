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Под Петербургом лоси тренируются перед поединками в конце августа
Сегодня, 8:56
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Под Петербургом лоси тренируются перед поединками в конце августа

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В случае травмы рога могут искривиться и потерять свою внешнюю привлекательность.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла тренировки лосей. Поединки начнутся в конце августа, в период гона, сообщил специалист. 

Рога у самцов еще продолжают расти, в настоящее время будущие орудия турниров мягкие и нежные. К ним лоси относятся очень бережно. В случае травмы рога могут искривиться и потерять свою внешнюю привлекательность. 

Несмотря на уязвимость рогов самцы уже начали тренировки, готовятся к будущим ожесточенным боям. Пока еще будущие соперники только имитируют поединок, тренируются. Поражает, насколько лоси чувствуют габариты своих рогов и – пока они еще мягкие – вообще ими не соприкасаются. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске кабан пришел на кладбище за конфетами. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: лоси, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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