Лосиха "с шестью ногами" гуляла по лесу в Ленобласти

Биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков поделился кадрами из жизни сохатых, снятыми видеоловушкой.

В Всеволожском районе Ленинградской области видеоловушка зафиксировала мать-лосиху с двумя детенышами. Эта самка оказалась счастливицей, поскольку лишь одна треть лосих может произвести на свет двойню.

Биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков поделился кадрами из жизни сохатых, снятыми видеоловушкой. Когда он впервые просматривал записи, ему показалось, что у самки шесть ног.

Вглядываясь в лосиху с лосёнком, я сначала подумал, что у мамы шесть ног. Живой экспонат кунсткамеры. Но стоило ей пошевелиться — и стало понятно, что дополнительные ноги — это конечности её второго детёныша. Павел Глазков, биолог

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на дороге была обнаружена летучая мышь.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков