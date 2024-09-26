Лосиха "с шестью ногами" гуляла по лесу в Ленобласти

В Всеволожском районе Ленинградской области видеоловушка зафиксировала мать-лосиху с двумя детенышами. Эта самка оказалась счастливицей, поскольку лишь одна треть лосих может произвести на свет двойню.
Биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков поделился кадрами из жизни сохатых, снятыми видеоловушкой. Когда он впервые просматривал записи, ему показалось, что у самки шесть ног.
Вглядываясь в лосиху с лосёнком, я сначала подумал, что у мамы шесть ног. Живой экспонат кунсткамеры. Но стоило ей пошевелиться — и стало понятно, что дополнительные ноги — это конечности её второго детёныша.
Павел Глазков, биолог
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Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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