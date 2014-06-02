В Петербурге на дороге была обнаружена летучая мышь

Эксперт объяснил, что следует предпринять для спасения летающих грызунов, оказавшихся на земле.

Накануне ночью в Санкт-Петербурге прямо на асфальте посреди дороге была обнаружена летучая мышь. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснили, что нужно делать, если вы заметили грызуна, который оказался в затруднительном положении на земле и не может взлететь.

Летучая мышь на проезжей части в черте города – явление частое. Животное не может взлететь, поскольку стены зданий для его когтистых лап бывают чересчур гладкими. В таких случаях, если вы желаете помочь мышке, следует надеть перчатки и переместить ее на ближайшее высокое дерево.

Цепляясь своими коготками за кору, она ловко залезет на дерево и, если захочет, улетит. То же самое стоит сделать, если мышь попала к Вам в квартиру: осенью они ищут места для зимовки. Посадите мышь в картонную коробку, вынесите во двор и посадите на дерево. Павел Глазков, биолог, автор Telegram-канала "Каждой твари по паре"

В Петербурге живет семи разновидностей летучих мышей, каждая из которых занесена в красную книгу города. Большинство видов ведут в Северной столице оседлый образ жизни, кочуя на зиму из черты города в область и обратно.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре