Под Петербургом за лосем бегали две невесты

Судя по размерам рогов, ему не меньше 10 лет.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла лося и две его невесты.

Отмечается, что гон у лосей проходит ночью. Судя по размерам рогов героя ролика, ему не меньше 10 лет.

Издавая брачные стоны, жених явно искал невесту. Спустя час по его следам с призывными звуками прошли аж две лосихи. Получается, что видного кавалера невесты сами активно искали. Не удивительно: ведь их задача родить жизнеспособное, здоровое потомство. Павел Глазков, биолог

Ранее в Ленобласти вновь объявился глухарь.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков