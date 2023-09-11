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Под Петербургом за лосем бегали две невесты

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Судя по размерам рогов, ему не меньше 10 лет.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла лося и две его невесты. 

Отмечается, что гон у лосей проходит ночью. Судя по размерам рогов героя ролика, ему не меньше 10 лет. 

Издавая брачные стоны, жених явно искал невесту. Спустя час по его следам с призывными звуками прошли аж две лосихи. Получается, что видного кавалера невесты сами активно искали. Не удивительно: ведь их задача родить жизнеспособное, здоровое потомство. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее в Ленобласти вновь объявился глухарь. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: гон у лосей, лосихи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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