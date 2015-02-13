Под Петербургом у лосей завершился гон

Взрослые самцы будут восстанавливать свои силы, а молодежь только начала тренировки.

У лосей во Всеволожском районе Ленобласти завершился гон, который длился два месяца – с конца августа и до октября, рассказал биолог Павел Глазков.

Женихи в этот период бегали за невестами и вступали в бои с конкурентами. Взрослые самцы будут восстанавливать свои силы, а молодежь только начала тренировки.

Арена сражений освободилась. На днях на ставшей уже знаменитой лосиной поляне мне удалось снять тренировку молодых лосей. Судя по их небольшим рожкам, животным примерно 1,5 года. Это их первые в жизни рога и первый – пока учебный – турнир. Одним словом, студенты. Павел Глазков, биолог

Навыки боя молодым лосям пригодятся только в следующем году. Вероятно, на кадрах – родные братья. По привычке и ради безопасности они пока держатся вместе.

Ранее под Петербургом камеры засняли охоту молодой лисицы.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков