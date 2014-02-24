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Под Петербургом камеры засняли охоту молодой лисицы

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Лисица отрабатывала навык зимней охоты на мышей.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков поделился кадрами ночной охоты молодой лисицы. Ее запечатлели камеры во Всеволожском районе Ленобласти. 

Отмечается, что лисица отрабатывала навык зимней охоты на мышей, поскольку основная ее еда в холодное время года – мышевидные грызуны. Иногда их приходится ловить под метровым слоем снега. 

Лисицы отработали технику – выслушивают грызуна, подпрыгивают вверх и резко падают на жертву, при этом буквально пронзая своим телом глубокий снег. Мне удалось заснять, как молодая лисица отрабатывает свой навык броска на песке. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы рассказывали о том, что на Елагином острове заметили редкую утку с красным носом. 

Видео: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков) 

Теги: всеволожский район, лисица, охота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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