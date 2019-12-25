МИД Японии выразил протест из-за решения по российским активам JTI

МИД в Токио вызывал в связи с ситуацией российского посла Николая Ноздрева.

Глава департамента Европы при внешнеполитическом ведомстве Японии Кимитакэ Накамура выразил протест российскому послу Николаю Ноздреву протест в связи с передачей российских активов табачной группы компаний Japan Tobacco Inc. (JTI) под временное управление. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из местного новостного агентства Киодо со ссылкой на представителей японского МИДа. В свою очередь, компания В японской компании JTI рассказали, что изучат подробности произошедшего, как и возможные дальнейшие меры и влияние российского решения на группу. Компания также сообщила, что четыре производственные компании на территории РФ стали объектами временного управления в соответствии с указом, подписанным 5 ноября.

Генеральный директор департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура выразил протест послу России в Японии Николаю Ноздреву в связи с подписанием указа и призвал отменить его. сообщение от агентства

Известно, что президент Владимир Путин передал отечественные активы табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление предприятию "Промышленные активы". Данный документ размещен в четверг, 5 ноября, на сайте официального опубликования правовых актов. Во временное управление перешли заводы готовой продукции "Петро", расположенные в Санкт-Петербурге и "JTI Донской табак" в городе Ростове-на-Дону. Аналогичная ситуация связана с предприятием по обработке табачного сырья "JTI Елец", находящимся в Липецкой области, а также "Крес Нева" в Ленинградской области.

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