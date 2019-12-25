Камаз с прицепом рухнул на бок и парализовал КАД в Ленобласти

Большегруз опрокинулся на внешнем кольце КАД в Ломоносовском районе.

В Ломоносовском районе Ленинградской области на трассе опрокинулся большегруз. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, инцидент произошёл на внешнем кольце КАД на 92-м километре.

Водитель грузового автомобиля "Камаз" с прицепом не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась на бок. В результате ДТП оказались перекрыты три полосы движения, и сейчас на этом участке затруднён проезд.

На месте происшествия работают представители оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Фото: пресс-служба ГАИ