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На Елагином острове заметили редкую утку с красным носом
Сегодня, 9:27
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На Елагином острове заметили редкую утку с красным носом

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Красноносый нырок – южный вид, который обитает от Пиренейского полуострова до Монголии.

На Елагином острове в Петербурге объявился красноносый нырок – крайне редкая для региона утка. Об этом сообщил биолог Павел Глазков 24 октября. 

Это всего второй случай появления утки в Северной столице, в Ленобласти также красноносый нырок был отмечен всего несколько раз. Замеченный накануне самец в своем пока еще летнем наряде. Ярко-красный клюв бывает только у женихов, у самок он темно-бурый. 

Довольно часто птицы получают свое видовое название именно за брачный наряд самцов. Весной нашего героя будет не узнать: голова станет ярко-оранжевой, шея, грудь и брюхо – воронено-черного цвета. 

Павел Глазков, биолог 

Красноносый нырок – южный вид, который обитает от Пиренейского полуострова до Монголии, житель степей и пустынь. В РФ гнездится на Волге и юге Сибири. 

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе енотовидные собаки подготовились к зимнему сну. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: елагин остров, павел глазков, утка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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