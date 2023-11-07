  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожском районе енотовидные собаки подготовились к зимнему сну
Сегодня, 11:23
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожском районе енотовидные собаки подготовились к зимнему сну

0 0

Это животное – единственное из семейства псовых, которое впадает в спячку.

Судя по густому меху и упитанному виду, енотовидные собаки уже готовы к зимнему сну во Всеволожском районе Ленобласти, рассказал биолог Павел Глазков. 

Это животное – единственное из семейства псовых, которое впадает в спячку. Исторической родиной енотовидных собак является Дальний Восток, оттуда их завезли в европейскую часть РФ в первой половине XX века. Зверьки прекрасно прижились в Ленобласти, и сейчас в регионе обитают более 6 тыс. особей. 

Хотя своей мордочкой зверек и напоминает енота, но биологически к семейству енотовых никакого отношения не имеет. Животное относится к псовым, так что собакой его назвали не случайно. Эти пушистые зверьки ведут ночной образ жизни. 

Павел Глазков, биолог 

Енотовидные собаки гуляют парой, поскольку они – преданные семьянины. Одинокие животные находят друг друга осенью. 

Ранее на Piter.TV: на Финском заливе у Кронштадта остановились лысухи. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: енотовидные собаки, спячка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии