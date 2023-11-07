Во Всеволожском районе енотовидные собаки подготовились к зимнему сну

Это животное – единственное из семейства псовых, которое впадает в спячку.

Судя по густому меху и упитанному виду, енотовидные собаки уже готовы к зимнему сну во Всеволожском районе Ленобласти, рассказал биолог Павел Глазков.

Это животное – единственное из семейства псовых, которое впадает в спячку. Исторической родиной енотовидных собак является Дальний Восток, оттуда их завезли в европейскую часть РФ в первой половине XX века. Зверьки прекрасно прижились в Ленобласти, и сейчас в регионе обитают более 6 тыс. особей.

Хотя своей мордочкой зверек и напоминает енота, но биологически к семейству енотовых никакого отношения не имеет. Животное относится к псовым, так что собакой его назвали не случайно. Эти пушистые зверьки ведут ночной образ жизни. Павел Глазков, биолог

Енотовидные собаки гуляют парой, поскольку они – преданные семьянины. Одинокие животные находят друг друга осенью.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков