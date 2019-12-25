Реальные зарплаты в Петербурге выросли на 4,6% в Ленобласти на 1,9%

Экономика двух регионов показала разные результаты за январь-сентябрь.

Экономическая динамика в Петербурге, как и прежде, оказалась лучше, чем в Ленинградской области. Индекс выпуска по базовым видам деятельности в августе 2026 года в Северной столице вырос на 7,2% к августу 2025-го. Промышленное производство за январь–сентябрь прибавило 2,2%, хотя рост замедлился. Оборот оптовой торговли увеличился на 14,2%, розничной — на 8%, общественного питания — на 8,8%. Объём платных услуг населению вырос на 3,2%. Строительство и ввод жилья по-прежнему ниже уровня прошлого года.

Реальная зарплата в Петербурге за январь–август выросла на 4,6%. Просроченная задолженность по зарплате на конец сентября минимальная — ₽2,9 млн, это касается 77 работников.

В Ленинградской области индекс выпуска по базовым видам деятельности в августе 2026 года к августу 2025-го составил минус 8,6%. Промышленное производство за девять месяцев снизилось на 11,8%, и падение нарастает. Ввод жилья сократился на 9,8%. Объём услуг по транспортировке и хранению упал на 3,8% в текущих ценах, а после вычета инфляции снижение будет ещё больше. Оборот оптовой торговли снизился на 8,3%.

Из положительного в Ленобласти: объём строительства вырос на 11,4%, продукция сельского хозяйства — на 1,7%, оборот розницы — на 3,3%, общепита — на 5,9%. Платные услуги населению прибавили 5,9%.

Реальная зарплата в Ленинградской области за январь–август выросла на 1,9%. Просроченная задолженность по зарплате на конец сентября составила ₽36,4 млн, это касается 210 работников, показатель снизился.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

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