Видеоловушка засняла под Петербургом жениха-рогоносца

Судя по количеству отростков на его рогах, этому самцу 3,5 года.

В объектив видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленобласти заглянул жених-рогоносец. У лосей продолжается гон, отметил специалист.

В поисках самки жених внимательно обследует территорию. Судя по количеству отростков на его рогах, этому самцу 3,5 года.

На первый взгляд рога кажутся частью его черепа. Однако уже через месяц, после окончания брачного периода, он их сбросит и будет жить без них до следующего лета. А пока рога ему нужны в качестве орудия на брачных турнирах. Павел Глазков, биолог

От крепости рогов зависит, сможет ли он нынешней осенью продолжить свой род. Покрасовался на камеру – и хватит: гон продолжается, и надо срочно отравляться на поиски невесты.

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков