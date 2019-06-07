У лосей под Петербургом продолжается брачный период

Брачный период у лосей – гон – только начинается, и продлится он в регионе до конца октября.

У лосей в Ленобласти продолжается брачный период, сообщил биолог Павел Глазков 2 октября.

Видеоловушка во Всеволожском районе засняла, как на поляне появилась молодая лосиха. Поскольку она была без лосят, значит, скорее всего, это первая в ее жизни брачная осень. За невестой уже ходят три жениха.

Ей несомненно повезло: будет, из кого выбирать. Хотя, похоже, она еще не понимает, что происходит, и почему к ней такое повышенное внимание со стороны самцов. Женихи пока мирно следуют за лосихой, но уже скоро они станут заклятыми врагами-конкурентами – и за право продолжить род придется ожесточено драться. Павел Глазков, биолог

Брачный период у лосей – гон – только начинается, и продлится он в регионе до конца октября.

Ранее мы рассказывали о том, что лосиха "с шестью ногами" гуляла по лесу в Ленобласти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков