В двух районах Петербурга тушили лесные пожары
Пожары заметили в Колпинском и Невском районах.
Накануне вечером, 9 июня, на Российском проспекте в Невском районе произошел пожар. Спасатели тушили лесопосадку под мостом, отметил очевидец в соцсетях. Судя по кадрам, огонь охватил большую территорию, а густой дым поднимался над деревьями. Сегодня, 10 июня, еще один пожар заметили в лесу у Рубежного шоссе в Колпинском районе. Об этом сообщил "Мегаполис". Загорелся участок рядом с дорогой. Огонь и дым поднимались на десятки метров над землей. Отмечается, что возле очага возгорания стоят хозяйственные постройки. Причины пожаров пока неизвестны. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Ранее мы писали, что ребенок сломал позвоночник в ДТП в Металлострое. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте; Мегаполис
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