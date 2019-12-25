Ребенок сломал позвоночник в ДТП в Металлострое

Мальчика на самокате сбил пенсионер.

Накануне, 9 июня, на Центральной улице в Металлострое произошло ДТП, передает источник в правоохранительных органах.

10-летний мальчик ехал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения. Водитель 70-ти лет на Dodge Grand вероятно не заметил ребенка и не смог избежать столкновения.

Мальчика госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника. Все обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

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Фото: Piter.tv