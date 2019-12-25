  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ребенок сломал позвоночник в ДТП в Металлострое
Сегодня, 9:58
174
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Ребенок сломал позвоночник в ДТП в Металлострое

0 0

Мальчика на самокате сбил пенсионер.

Накануне, 9 июня, на Центральной улице в Металлострое произошло ДТП, передает источник в правоохранительных органах. 

10-летний мальчик ехал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения. Водитель 70-ти лет на Dodge Grand вероятно не заметил ребенка и не смог избежать столкновения.

Мальчика госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника. Все обстоятельства происшествия выясняют полицейские. 

Ранее мы писали, что очевидцы показали последствия пожара в паркинге на Большевиков.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, сбил ребенка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии