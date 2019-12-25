Одно из самых ядовитых растений России созрело в лесах Ленобласти

Ягоды вороньего глаза легко можно спутать с черникой или голубикой.

В лесах Ленинградской области созрели ягоды вороньего глаза — это одно из самых ядовитых растений России. Биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков предупредил жителей, к чему может привести желание "полакомиться" этой ягодой.

Некоторые грибники в силу своего незнания могут спутать ягоды вороньего глаза с черникой или голубикой. Яд этого растения может привести к летальному исходу. При этом ядовиты не только сами ягоды, но и листья, стебель, цветки и корни. Даже соприкосновение с этим растением вызывает волдыри на коже.

"Сильнодействующие гликозиды в его составе, такие как паридин, вызывают тошноту, расширение зрачков, головокружение. Употребление листьев, корней и плодов вороньего глаза может нарушить работу нервной системы и сердца. Самые частые симптомы отравления вороньим глазом — жжение во рту, отёк губ и лица, тошнота, рвота, боль в животе, понос, судороги, головокружение, нарушение дыхания и сердцебиения, вплоть до остановки сердца" Биолог Павел Глазков

Вороний глаз — это многолетнее травянистое растение высотой до 40 см. В центре крупных листьев расположена всегда одна крупная шаровидная ягода, диаметром около сантиметра, блестящая, черная, с синеватым отливом. Растение названо вороньим глазом не случайно: ягода по цвету напоминает цвет глаза молодой вороны.

Ранее Piter.TV сообщал, что встреча лосихи со своим повзрослевшим сыном попала в видеоловушку в Ленобласти.

Фото: Telegram-канал / Каждой твари по паре | Павел Глазков