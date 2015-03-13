Встреча лосихи со своим повзрослевшим сыном попала в видеоловушку в Ленобласти

Павел Глазков напомнил, что лосята вынужденно покидают мать в возрасте года.

Во Всеволожском районе видеоловушка автора блога "Каждой твари по паре" запечатлела трогательную сцену: к лосихе с маленькими лосятами подошёл молодой самец. Как отметил биолог Павел Глазков, с большой вероятностью, это сын прошлого года рождения.

В норме лосихи бдительно защищают своих детёнышей, и при приближении других лосей либо незамедлительно уводят их в лес, либо начинают вести себя агрессивно. Мать прижимает уши и передними копытами пытается ударить лося. Павел Глазков, автор блога "Каждой твари по паре"

На видео видно, что лосиха подошла к уже взрослому самцу и обнюхала его. Самец также не убежал прочь, а стал рассматривать молодых лосят.

Павел Глазков напомнил, что лосята вынужденно покидают мать в возрасте года: с наступлением весны и рождением нового потомства лосиха отгоняет от себя прошлогодних детей, после чего они начинают вести самостоятельную жизнь.

Однако, в данном случае, как предположил биолог, возможно, мать позволит своему повзрослевшему ребенку перезимовать вместе с собой и маленькими лосятами.

Ранее стало известно, что в Выре аистам удалось вырастить пять птенцов.

Фото и видео: Каждой твари по паре | Павел Глазков