В Выре аистам удалось вырастить пять птенцов

Обычно семье белых аистов удаётся одновременно выращивать не больше 2-3 птенцов.

Семейство аистов-рекордсменов попало в фотообъектив автора блога "Каждой твари по паре" Павла Глазкова. Об этом в своем Telegram-канале рассказала администрация Ленобласти.

В деревне Выра сразу пять здоровых птенцов со дня на день начнут совершать свои первые полеты. Обычно семье белых аистов удаётся одновременно выращивать не больше 2-3 птенцов, и очень редко – 4. Пятерку аистят по силам вырастить только очень опытной паре при наличии хорошей кормовой базы, отметил специалист.

Птенцы по размеру уже почти как родители, только у них пока что не красные, а тёмно-серые клювы. Сейчас аистята тренируют крылья – для перелета на зимовку птицы преодолевают расстояние до 10 тысяч километров.

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Фото: администрация Ленобласти (Павел Глазков)