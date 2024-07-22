Аисты вернулись в Ленинградскую область

Эти птицы издавна считаются вестниками счастья.

Жители деревни Кузнецово в Ленобласти с радостью встретили долгожданных пернатых гостей: туда вновь прилетели аисты. Их появление стало добрым знаком для местных экологов и символом благополучия природы региона.

Аисты, занесённые в Красную книгу Ленинградской области, ежегодно прилетают в эти места для гнездования. В этом году птиц заметили на привычных местах . Их прилёт — это всегда событие. Аисты селятся здесь уже несколько лет подряд.

Ранее Piter.TV сообщал, что филин Тихоня из Ленинградского зоопарка похвастался лапками-варежками.

Фото: Piter.TV