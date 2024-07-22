Аисты вернулись в Ленинградскую область

Жители деревни Кузнецово в Ленобласти с радостью встретили долгожданных пернатых гостей: туда вновь прилетели аисты. Их появление стало добрым знаком для местных экологов и символом благополучия природы региона.
Аисты, занесённые в Красную книгу Ленинградской области, ежегодно прилетают в эти места для гнездования. В этом году птиц заметили на привычных местах . Их прилёт — это всегда событие. Аисты селятся здесь уже несколько лет подряд.
Ранее Piter.TV сообщал, что филин Тихоня из Ленинградского зоопарка похвастался лапками-варежками.
Фото: Piter.TV
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