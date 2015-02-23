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Филин Тихоня из Ленинградского зоопарка приводит в порядок лапки

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Их густое оперение действует как теплые варежки, помогая сохранять тепло в холодные дни.

С приходом весны филин Тихоня из Ленинградского зоопарка приводит в порядок лапки. Их густое оперение действует как теплые варежки, помогая сохранять тепло в холодные дни, пишут представители зверинца.

Кровеносные сосуды лапок совы устроены особым образом, сводящим теплопотерю к минимуму. Кроме того, такое покрытие помогает филину бесшумно передвигаться, делая его охоту эффективной и незаметной, отмечают специалисты.  Но лучше наслаждаться красотой этих лап издалека. Ведь они оснащены длинными, острыми и загнутыми когтями, которые служат основным инструментом при охоте.

Не у всех филинов лапы покрыты перьями. Например, у рыбного филина пальцы остаются голыми, покрытыми особыми шипами, чтобы удержать скользкую добычу.

 Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк повысит стоимость взрослого билета до 700 рублей.

Видео:  пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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