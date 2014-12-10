Ленинградский зоопарк повысит стоимость взрослого билета до 700 рублей

Стоимость билетов для льготных категорий останется прежней.

Ленинградский зоопарк объявил о повышении цены на взрослый билет с 14 апреля до 700 рублей, сообщили в пресс-службе учреждения.

Стоимость билетов для льготных категорий останется прежней.

Решение повысить цену обусловлено увеличением расходов на питание для животных и другие необходимые траты. Для обеспечения нашим обитателям комфортного проживания, безопасности и качественного ухода мы вынуждены реагировать на эти изменения. Вырученные от продажи билетов средства направляются на улучшение условий содержания животных и развитие самого зоопарка, разъяснили в заявлении.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк с 12 апреля будет работать дольше. Так, с субботы зверинец станет доступным с 10:00 до 21:00. Кассы и вход закрываются на час раньше – в 20:00. Круг катания будет открыт ежедневно с 11:00 до 17:45, перерыв с 14:00 до 15:00. Детскую контактную площадку с козами получится посетить с 10:00 до 19:30, перерыв с 14:00 до 15:00. Кафе заработает с 11:00 до 19:00.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка