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Ленинградский зоопарк с 12 апреля будет работать дольше
Сегодня, 15:45
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Ленинградский зоопарк с 12 апреля будет работать дольше

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Так, с субботы зверинец станет доступным с 10:00 до 21:00.

В Петербурге Ленинградский зоопарк меняет режим работы с 12 апреля. Об этом рассказали в учреждении. 

Так, с субботы зверинец станет доступным с 10:00 до 21:00. Кассы и вход закрываются на час раньше – в 20:00. Круг катания будет открыт ежедневно с 11:00 до 17:45, перерыв с 14:00 до 15:00. Детскую контактную площадку с козами получится посетить с 10:00 до 19:30, перерыв с 14:00 до 15:00. Кафе заработает с 11:00 до 19:00. 

Сувенирный киоск на первом этаже павильона "Экзотариум" работает с 10:00 до 17:45. Обед с 14:30 до 15:00. Выходные: понедельник, вторник. Приходите в зоопарк всей семьей!

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке проверили, какой корм нравится больше всего самцу кошачьих лемуров. В меню у Алфея были шампиньоны, картофель, морковь, перец, салат, цветная капуста, сельдерей, груша и яблоко. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, режим работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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