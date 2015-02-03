Ленинградский зоопарк с 12 апреля будет работать дольше

Так, с субботы зверинец станет доступным с 10:00 до 21:00.

В Петербурге Ленинградский зоопарк меняет режим работы с 12 апреля. Об этом рассказали в учреждении.

Так, с субботы зверинец станет доступным с 10:00 до 21:00. Кассы и вход закрываются на час раньше – в 20:00. Круг катания будет открыт ежедневно с 11:00 до 17:45, перерыв с 14:00 до 15:00. Детскую контактную площадку с козами получится посетить с 10:00 до 19:30, перерыв с 14:00 до 15:00. Кафе заработает с 11:00 до 19:00.

Сувенирный киоск на первом этаже павильона "Экзотариум" работает с 10:00 до 17:45. Обед с 14:30 до 15:00. Выходные: понедельник, вторник. Приходите в зоопарк всей семьей! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке проверили, какой корм нравится больше всего самцу кошачьих лемуров. В меню у Алфея были шампиньоны, картофель, морковь, перец, салат, цветная капуста, сельдерей, груша и яблоко.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка