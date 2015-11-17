В Ленинградском зоопарке проверили, какой корм нравится больше всего самцу кошачьих лемуров

В меню у Алфея числились шампиньоны, картофель, морковь, перец, салат, цветная капуста, сельдерей, груша и яблоко.

Сотрудники Ленинградского зоопарка узнали, какой корм больше всего нравится самцу кошачьих лемуров Алфею. Для этого была проведена игра, рассказали в учреждении 7 апреля.

Алфею предлагали на выбор два продукта – от менее любимого к более желанному. Победитель переходил в следующий раунд и состязался с новым конкурентом. В меню у лемура числились шампиньоны, картофель, морковь, перец, салат, цветная капуста, сельдерей, груша и яблоко. Шампиньоны, перец, салат и цветную капусту Алфей отверг сразу же, далее последовали сельдерей и картофель. С них началась игра.

Неожиданностью даже для киперов стало то, что в предпоследнем поединке картофель обошел… грушу. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке сообщили, почему медведица Хаарчаана не любит купаться зимой. Выяснилось, что в это время года она предпочитает валяние в снегу.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка