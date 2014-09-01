В Ленинградском зоопарке рассказали, почему медведица Хаарчаана не любит купаться зимой

И заодно показали ее первые водные процедуры в этом году.

Киперы Ленинградского зоопарка пояснили, почему бассейн белой медведицы Хаарчааны с приходом холодов пустует и наполняется только в теплый период. Кадрами ее первых в новом году купаний сотрудники заведения опубликовали в Telegram-канале зоопарка.

По словам киперов, с началом заморозков просто прямо-таки принципиально игнорирует свой любимый бассейн. В этот период времени ее излюбленным занятием становится валяние в снегу. Именно по этой причине воду из бассейна Хаарчааны зимой на время сливают.

Ситуация кардинально изменяется с приходом весны. Воздух прогревается и медведица снова с радостью пускается в водоем, который остается полным вплоть до следующих заморозков.

Бассейн выполняет важную функцию терморегуляции: вода помогает Хаарчаане охлаждаться в жаркие дни. В такую погоду Хаарчаана очень любит нырять за игрушками, ловить угощения прямо в бассейне и просто плавать. Ленинградский зоопарк

Ранее на Piter.TV: Лису Джинжер в Петербурге представили публике в последний день школьных каникул.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк