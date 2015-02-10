Лису Джинжер в Петербурге представили публике в последний день школьных каникул

Ленинградский зоопарк порадовал лисьим контентом.

В Ленинградском зоопарке в завершение школьных каникул показали лисицу по кличке Джинжер. Как рассказали сотрудники, у рыжей красавицы плотный график: она внимательно осматривает посетителей, с любопытством обнюхивает территорию, демонстрирует пышный зимний мех и с нетерпением ждет лакомства от смотрителей.

Познакомиться с Джинжер можно у центрального входа – ее вольер расположен рядом с контактной площадкой, где живут козы. Видео с обаятельной лисицей опубликовал официальный аккаунт зоопарка.

Напомним, что Ленинградский зоопарк продолжает работать в обычном режиме и ждет гостей после окончания праздничных каникул.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти замечен краснокнижный японский журавль.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк