Лису Джинжер в Петербурге представили публике в последний день школьных каникул

В Ленинградском зоопарке в завершение школьных каникул показали лисицу по кличке Джинжер. Как рассказали сотрудники, у рыжей красавицы плотный график: она внимательно осматривает посетителей, с любопытством обнюхивает территорию, демонстрирует пышный зимний мех и с нетерпением ждет лакомства от смотрителей.
Познакомиться с Джинжер можно у центрального входа – ее вольер расположен рядом с контактной площадкой, где живут козы. Видео с обаятельной лисицей опубликовал официальный аккаунт зоопарка.
Напомним, что Ленинградский зоопарк продолжает работать в обычном режиме и ждет гостей после окончания праздничных каникул.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти замечен краснокнижный японский журавль.
Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
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