В Ленобласти замечен краснокнижный японский журавль

Почему он оказался в 47 регионе — пока не ясно.

В южных районах Ленинградской области орнитологи зафиксировали необычное явление: среди стаи серых журавлей был замечен редкий японский журавль, занесённый в Международную Красную книгу. Об этом сообщили в телеграм-канале "Ушами филина".

Японский журавль — исчезающий вид, чей естественный ареал в России ограничен Дальним Востоком. Всего в мире насчитывается около 3 тысяч этих грациозных птиц.

Происхождение неожиданного гостя пока остаётся загадкой. Специалисты предполагают, что птица могла отбиться от миграционного пути или сбежать из частного содержания.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники вымогают у россиян деньги за "лишних" домашних животных.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО