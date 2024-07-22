В Ленинградской области заметили первых аистов в этом сезоне

В этом году птицы прилетели раньше обычного.

Жители деревни Шаглино в Гатчинском районе Ленинградской области 29 марта первыми в регионе увидели вернувшихся с зимовки белых аистов. Как сообщает Telegram-канал "ЗвероПятница", птицы уже заняли свое гнездо, расположенное на большой высоте.

Обычно аисты прилетают в Ленинградскую область не раньше апреля, причем первыми их традиционно встречают юго-западные районы — Кингисеппский, Сланцевский, Волосовский и Лужский. Для гнездования эти крупные птицы выбирают возвышенности — опоры ЛЭП, специальные платформы на столбах и другие высокие сооружения.

В народных поверьях аисты считаются символом весны и добрым предзнаменованием. Согласно примете, те, кто первыми увидят этих птиц, могут ожидать скорого пополнения в семье.

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Фото: Telegram-канал "ЗвероПятница"