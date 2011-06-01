В Петербурге и Ленобласти стартовал ягодный сезон

В лесах Петербурга и Ленобласти пошли летние ягоды – черника, морошка и земляника. О том, как найти "плодовитый уголок", рассказала соавтор tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное" Екатерина Стрельникова.
Чернику лучше искать в тенистых уголках, где нет прямых солнечных лучей, на окраинах лесов и берегах небольших озер. Собирать ягоду стоит руками, поскольку таким образом не повредится кустик.
Морошка чаще растет по краям болот, где держится высокая влажность и светло. Спелые плоды оранжевого цвета и полупрозрачные.
Земляника любит светлые участки, нередко встречается на фортах у Финского залива, но поиски все равно потребуют наблюдательности. Обычно ягоды прячутся под листьями растения.
При поисках места для сбора ягод обязательно обратите внимание на статус земель, куда вы отправляетесь: в заповедниках, заказниках и особо охраняемых природных территориях сбор запрещен.
Екатерина Стрельникова, соавтор tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное"
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Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова)
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