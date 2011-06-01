В Петербурге и Ленобласти стартовал ягодный сезон

В лесах пошли черника, морошка и земляника.

В лесах Петербурга и Ленобласти пошли летние ягоды – черника, морошка и земляника. О том, как найти "плодовитый уголок", рассказала соавтор tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное" Екатерина Стрельникова.

Чернику лучше искать в тенистых уголках, где нет прямых солнечных лучей, на окраинах лесов и берегах небольших озер. Собирать ягоду стоит руками, поскольку таким образом не повредится кустик.

Морошка чаще растет по краям болот, где держится высокая влажность и светло. Спелые плоды оранжевого цвета и полупрозрачные.

Земляника любит светлые участки, нередко встречается на фортах у Финского залива, но поиски все равно потребуют наблюдательности. Обычно ягоды прячутся под листьями растения.

При поисках места для сбора ягод обязательно обратите внимание на статус земель, куда вы отправляетесь: в заповедниках, заказниках и особо охраняемых природных территориях сбор запрещен. Екатерина Стрельникова, соавтор tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее на Piter.TV: в Колпинском районе Петербурга к людям вышло стадо лосей.

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова)