В Колпинском районе к людям вышло стадо лосей

В поселке Тельмана стдо лосей вышло на дорогу. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Как дела, Петербург?" сегодня. Живая природа сама вышла к людям и машинам, подвергнув себя опасности.
Обычно сохатые выходят на дорогу в одиночку. Но в этот день здесь появилось целое стадо.
Вскоре животные покинули проезжую часть, и все для сохатых закончилось благополучно.
Telegram-канал "Как дела, Петербург?"
Днем ранее семейство лосей заметили в Павловском парке.
Видео: Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?
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