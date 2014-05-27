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В Колпинском районе к людям вышло стадо лосей

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Животные не пострадали, они покинули проезжую часть.

В поселке Тельмана стдо лосей вышло на дорогу. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Как дела, Петербург?" сегодня. Живая природа сама вышла к людям и машинам, подвергнув себя опасности.

Обычно сохатые выходят на дорогу в одиночку. Но в этот день здесь появилось целое стадо. 

Вскоре животные покинули проезжую часть, и все для сохатых закончилось благополучно.

Telegram-канал "Как дела, Петербург?"

Днем ранее семейство лосей заметили в Павловском парке. 

Видео: Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?

Теги: животные, колпино, лоси, поселок имени тельмана, стадо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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