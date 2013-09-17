На трассе "Кола" ограничат движение транспорта из-за ремонта и дважды остановят для разводки моста

Дорожное управление Ленобласти предупредило водителей о сложностях на федеральной трассе Р-21.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" оповестило водителей об ограничении пропускной способности на федеральной трассе Р-21 "Кола". Ограничения затронут участок с 12 по 23 километр во Всеволожском районе Ленобласти.

С 19 июня по 2 июля дорожные рабочие перекроют одну полосу в направлении Мурманска, а с 5 по 18 июля - в направлении Санкт-Петербурга. На оставшейся свободной полосе скорость ограничат до 50 км/ч. Сообщается, что на всех четырех полосах дороги будут устранять колейность.

Также "Колу" дважды перекроют на время разводки моста через Свирь: с 07:00 до 09:00 19 и с 07:00 до 09:00 20 июня 2021 года. На время прохода по реке водного транспорта движение автомобилей будет полностью перекрыто.

В Петербурге на Васильевском острове 22 и 23 июня ограничат движение из-за съёмок фильма.