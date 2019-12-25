На Васильевском острове 22 и 23 июня ограничат движение из-за съёмок фильма

В Петербурге состоятся съёмки мелодрамы "Дышите свободно" Сергея Бодрого-старшего.

На Васильевском острове 22 и 23 июня ограничат движение из-за съемок художественного фильма "Дышите свободно" режиссёра Сергея Бодрова-старшего. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Так, с 16:00 22 июня до 23:00 23 июня будет запрещена остановка транспорта по нечетной стороне набережной Лейтенанта Шмидта от 12-13-й линий В.О. до 14-15-й линий В.О., а также парковка запрещена от дома №10 по 12-13-ой линии В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта.

"Дышите свободно" – российская драма о том, как люди пытаются вылечиться от заикания. В фильме снимаются Евгений Ткачук, Полина Агуреева, Полина Пушкарук и многие другие.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили об ограничениях на дорогах с 19 июня.

Фото: kino.mail.ru; pixabay.com