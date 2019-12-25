Петербуржцев предупредили об ограничениях на дорогах с 19 июня

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на сайте ГАТИ.

Государственная административно-техническая инспекция рассказала петербуржцам об ограничениях на дорогах с 19 июня. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, с 19 июня по 30 июля будет ограничено движение по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и по Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта в связи с производственными работами по ремонту тротуаров.

Также с 19 июня по 6 июля будет закрыто движение по четной стороне набережной реки Мойки от Почтамтского моста до Фонарного моста и ограничивается движение транспорта по четной стороне набережной реки Мойки от Синего моста до Фонарного моста.в связи с работами по ремонту тротуаров.

Кроме того, с 19 июня по 10 октября ограничивается движение транспорта по Академическому переулку от 8-9 линии до 6-7 линии В.О. в связи с размещением строительных лесов и ограждений.

И с 21 июня по 30 июня будет закрыто движение по площади Аврова в городе Петергоф в связи с производственными работами по ремонту дорожного покрытия.

В ведомстве также добавили, что в связи с работами по реконструкции теплосети движение закрывается по следующим адресам:

С 19 июня по 01 июля – по ул. Лётчика Пилютова у проспекта Ветеранов;

С 02 июля до 06:00 05 июля – по улице Пограничника Гарькавого у проспекта Ветеранов;

С 26 по 27 июля – по 2-ой Комсомольской улице у проспекта Ветеранов.

Маршрут объезда: пр. Ветеранов – ул. Пограничника Гарькавого – пр. Народного Ополчения – ул. Тамбасова – ул. Летчика Пилютова.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили об ограничениях на дорогах с 14 июня.

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