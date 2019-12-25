Петербуржцев предупредили об ограничениях на дорогах с 14 июня

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на сайте ГАТИ.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) рассказала петербуржцам о предстоящих ограничениях на дорогах города. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, с 14 июня по 20 августа временно будет закрыто движение транспортных средств по улице Титова от бокового проезда проспекта Юрия Гагарина до проезда к дому №25 по улице Типанова в связи с производственными работами по прокладке канализации.

С 14 июня по 13 июля в связи с производственными работами по ремонту дороги поэтапно будет ограничиваться транспортное движение по Российскому бульвару в Сергиево от тупика до проспекта Ленина.

С 15 июня по 7 июля с производственными работами по ремонту дороги также поэтапно будет ограничиваться движение транспорта по улице Братьев Горкушенко в Петергофе от Эрлеровского бульвара до административной границы.

С 16 июня по 5 июля будет ограничено транспортное движение по улице Одоевского от Уральской улицы до Сазоновской улицы в связи с работами по подключению водопроводных сетей.

И с 17 по 23 июня, а также с 25 по 28 июля будет закрыто движение транспорта по четной стороне 14-15 линии В.О. у дома №70 в связи с производственными работами по строительству газопровода.

Ранее мы писали, что в Петербурге введут ограничения движения из-за Евро-2020.

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