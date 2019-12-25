В Петербурге введут ограничения движения из-за Евро-2020

По некоторым улицам нельзя будет передвигаться вплоть до июля.

Петербуржцам придется заранее простраивать свой маршрут в дни проведения чемпионата Европы по футболу, передает комитет по транспорту.

Так, с шести утра следующего дня до полуночи 3 июля нельзя будет останавливать авто по нечетной стороне Морского проспекта от Спортивной до Петроградской улицы, Морскому проспекту от Петроградской улицы до проспекта Динамо, а также по Крестовскому проспекту от Южной дороги до Рюхиной улицы.

Будут перекрыты знаки полос для велосипедистов на Северной и Южной дороге, Морскому и Левашовскому проспектам, Велосипедной аллее.

Также запретят проезжать по по нечетной стороне набережной канала Грибоедов от Невского проспекта до Инженерной улицы с полуночи 11 июня до полуночи 1 июля.

Более подробные ограничения движения транспорта опубликованы на сайте ведомства.

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Фото: Piter.tv