Пожар на "Невской мануфактуре": новые подробности инцидента

Piter.tv узнал новые данные о функционировании проблемной локации.

Госпожарнадзор выявил 66 нарушений требований пожарной безопасности на "Невской мануфактуре" еще в феврале 2010-го года, узнал Piter.TV. За 11 лет ведомство провело 14 проверок на объекте.

В первый раз – в 2010 году – собственника здания (АО "Невская мануфактура") оштрафовали на 10 тыс. рублей. Несмотря на предписание, компания устранила только 26 из 66 нарушений к следующей проверке. Юридическое лицо вновь привлекли к административной ответственности и не раз – в ноябре 2010 года, в декабре 2011-го, ноябре 2012-го. После этого работу здания проверяли раз в год – в 2013-2017гг. Полностью нарушения пожарной безопасности так и не устранили. Более того, в 2019 году АО "Невская мануфактура" не исполняла требования Госпожарнадзора – 12 нарушений так и не были исправлены, к февралю 2020-го было удалось устранить только три из них.

По состоянию на март 2021 года в здании отсутствовала система автоматического пожаротушения, пожарная сигнализация, система дымоудаления. В апреле там произошел пожар. В огне сначала оказались помещения для производства надувных лодок из поливинилхлорида. Прежде всего сгорела мебель, производственное оборудование, древесина и резиновые заготовки.

До этого в МЧС назвали причины длительной ликвидации пожара на "Невской мануфактуре". Комиссия ведомства представила отчет, в котором было указано шесть обстоятельств, которые повлияли на процесс работы спасателей. Копия документа оказалась в распоряжении Piter.TV. В документе отмечается, что на момент пожара деятельность в здании вели более сотни различных арендаторов.

Кроме того, в отчете представлено, как распространялся огонь по зданию во время пожара. Piter.tv интерпретировал данную информацию на собственной схеме.

Промышленное здание "Невская мануфактура" начало гореть 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тыс. "квадратов". Пожар тушили 350 спасателей и 70 единиц спецтехники. В небе работал вертолет К-32 МЧС и два вертолета МИ-8 ЗВО Минобороны. В огне погиб один пожарный, трое спасателей отправились в больницу в тяжелом состоянии.

Во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. Никифорова накануне сообщили хорошие новости: пожарных, пострадавших при тушении пожара, перевели из реанимации. Одного из них могут скоро выписать домой.

График: Евгений Рыбкин / Piter.tv

Видео: Piter.tv