Пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из реанимации

Медики наблюдают положительную динамику.

Во вторник, 8 июня, во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. Никифорова сообщили хорошие новости: пожарные, пострадавшие при тушении пожара на "Невской мануфактуре" перевели из реанимации.

По словам пресс-секретаря Федора Шевелина, медики отмечают положительную динамику. Так, одного из пожарных уже скоро выпишут домой.

Несколько дней назад пожарные объяснили, почему работали на месте так долго. Также суд оставил под стражей гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя. По данным следствия, они знали, что при проверке соблюдения требований пожарной безопасности были выявлены нарушения, однако ничего с этим не сделали.

Пожар на "Невской Мануфактуре": взгляд Piter.TV изнутри

Фото: Piter.tv