Суд оставил под стражей гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя

Сторона защиты просила изменить меру пресечения.

Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей директора АО "Невская мануфактура" и его заместителя. Им не удалось обжаловать решение Невского районного суда от 14 апреля 2021 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Максим Макеев и Алексей Михневич обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Защитники просили избрать подсудимым более мягкую меру пресечения, однако жалобу не удовлетворил. Должностные лица останутся в СИЗО до 11 июня 2021 года.

Напомним, директора и его зама задержали 13 апреля. По данным следствия, они знали, что при проверке соблюдения требований пожарной безопасности были выявлены нарушения, однако ничего с этим не сделали. В результате допущенных нарушений загорелось шестиэтажное здание, площадь возгорания составила 10 тыс. "квадратов". Один сотрудник МЧС погиб.

Фото: Piter.TV