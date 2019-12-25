Суд отправил под стражу директора "Невской мануфактуры" и его заместителя

Нынешний гендиректор занимает свой пост с февраля 2021 года.

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения директору АО "Невская мануфактура" и его заместителю. Об этом 14 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Максим Макеев и Алексей Михневич подозреваются в выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подсудимые просили домашний арест или запрет определенных действий, но суд постановил заключить под стражу до 11 июня 2021 года.

Напомним, директора и его зама задержали 13 апреля. По данным следствия, гендиректор и его зам знали, что при проверке соблюдения требований пожарной безопасности были выявлены нарушения, однако ничего с этим не сделали. В результате допущенных нарушений загорелось шестиэтажное здание, площадь возгорания составила 10 тыс. "квадратов". Один сотрудник МЧС погиб.

Фото: Piter.TV