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Сегодня на Финляндском вокзале образовалась толпа из пассажиров
Сегодня, 11:32
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Сегодня на Финляндском вокзале образовалась толпа из пассажиров

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Скопление людей на железнодорожных вокзалах связано с особым режимом безопасности. Кроме того, в выходные всегда много пассажиров на станциях ожидания поездов.

В субботу, 19 июня, на Финляндском вокзале читатели Piter.tv заметили толпу из пассажиров на входе к Финляндскому вокзалу. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги порталу 78.ru, столпотворение связано с особым режимом безопасности, который запустили в связи с Евро-2020. 

Повлияли на ситуацию и погодные условия. В связи с жарой дачники стремятся скорее уехать на природу. Кроме того, в теплые выходные на вокзалах всегда появляется большое количество людей, желающих покинуть город на уикенд. 

Сотрудники вокзалов уже открыли дополнительные входы, поэтому обстановка на железнодорожных станциях к текущему моменту улучшилась.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в электричках Ленобласти сегодня проверяют наличие масок у пассажиров. Правоохранители уже составили 20 протоколов. 

Фото: Piter.tv

Теги: евро-2020, малая октябрьская железная дорога, особый режим безопасности, пандемия, петербург, толпа на вокзале, финляндский вокзал, электрички
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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