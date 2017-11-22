Сегодня на Финляндском вокзале образовалась толпа из пассажиров

Скопление людей на железнодорожных вокзалах связано с особым режимом безопасности. Кроме того, в выходные всегда много пассажиров на станциях ожидания поездов.

В субботу, 19 июня, на Финляндском вокзале читатели Piter.tv заметили толпу из пассажиров на входе к Финляндскому вокзалу. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги порталу 78.ru, столпотворение связано с особым режимом безопасности, который запустили в связи с Евро-2020.

Повлияли на ситуацию и погодные условия. В связи с жарой дачники стремятся скорее уехать на природу. Кроме того, в теплые выходные на вокзалах всегда появляется большое количество людей, желающих покинуть город на уикенд.

Сотрудники вокзалов уже открыли дополнительные входы, поэтому обстановка на железнодорожных станциях к текущему моменту улучшилась.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в электричках Ленобласти сегодня проверяют наличие масок у пассажиров. Правоохранители уже составили 20 протоколов.

Фото: Piter.tv