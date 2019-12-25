В электричках Ленобласти сегодня проверяют наличие масок у пассажиров

Сотрудники комитета по транспорту вместе с полицейскими ходят по пригородным проездам и проверяют соблюдение масочного режима в вагонах.

В электричках Ленобласти начался рейд, в ходе которого будут искать нарушителей масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе региона 19 июня.

В результате проверки поездов, направляющихся в Лугу, Сиверский и Гатчину, сотрудники комитета по транспорту и правоохранители обнаружили 20 нарушителей, на них уже составили протоколы. Пассажирам, которые при себе масок не имели, выдали средства индивидуальной защиты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что глава Комздрава не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге. Он считает, что люди меньше стали носить маски в общественных местах, что и приводит к росту заболеваемости COVID-19 в городе. Лисовец добавил, что надеется на сознательность петербуржцев.

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