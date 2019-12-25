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Глава Комздрава не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге
Сегодня, 20:19
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Глава Комздрава не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге

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Дмитрий Лисовец призывает петербуржцев вакцинироваться от COVID-19 добровольно.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге. Об этом в пятницу, 18 июня, он рассказал телеканалу 78.ru. 

По словам председателя, лишь Роспотребнадзор решает, вводить принудительную вакцинацию или нет. Лисовец заявил, что к данному возможному решению стоит относиться с понимаем, поскольку риск распространения коронавирусной инфекции достаточно высок.

Он считает, что люди меньше стали носить маски в общественных местах, что и приводит к росту заболеваемости COVID-19 в Петербурге. Лисовец добавил, что надеется на сознательность петербуржцев. 

Ранее мы писали, что Смольный опубликовал фото рейдов по торговым центрам и объектам общепита. Сотрудники регионального Роспотребнадзора опечатали три торговых центра и девять объектов общепита.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, комздрав
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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