Глава Комздрава не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге

Дмитрий Лисовец призывает петербуржцев вакцинироваться от COVID-19 добровольно.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец не исключает введения обязательной вакцинации в Петербурге. Об этом в пятницу, 18 июня, он рассказал телеканалу 78.ru.

По словам председателя, лишь Роспотребнадзор решает, вводить принудительную вакцинацию или нет. Лисовец заявил, что к данному возможному решению стоит относиться с понимаем, поскольку риск распространения коронавирусной инфекции достаточно высок.

Он считает, что люди меньше стали носить маски в общественных местах, что и приводит к росту заболеваемости COVID-19 в Петербурге. Лисовец добавил, что надеется на сознательность петербуржцев.

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Фото: Piter.tv