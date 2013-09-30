Сотрудники регионального Роспотребнадзора опечатали три торговых центра и девять объектов общепита.

Смольный опубликовал фото рейдов по торговым центрам и объектам общепита. За неделю, с 11 по 17 июня, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) проверели 634 объекта торговли, общепита и предоставления услуг в 10 районах города. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Власти города проверили 20 торговых центров: ТРЦ "Галерея", ТРК "Норд", ТРЦ "Июнь", ТРК "Европолис" и многие другие. Кроме того, сотрудники ККИ проверили Василеостровский продовольственный рынок, магазины и кафе в разных районах города. В ходе проверки власти Петербурга отметили, что большинство объектов соблюдают требования санитарной безопасности.

Однако сотрудники ККИ зафиксировали и нарушения на некоторых объектах. Так, власти города составили 128 протоколов о нарушениях в торговле и общепите. Организаторам и предпринимателям грозит штраф. Более того, сотрудники ККИ оштрафовали 18 посетителей кафе и торговых центров за курение кальяна и отсутствие на лице средств индивидуальной защиты.

В пресс-службе добавили, что сотрудники управления Роспотребнадзора по Петербургу в свою очередь выявили 41 нарушение, а также опечатали торговые центры – "Фиолент", "Остров" и "Солнечный" и девять объектов общепита.

Ранее Piter.tv писал, что петербургский общепит добровольно вакцинирует 60% сотрудников в течение двух месяцев.

Фото: gov.spb.ru