Петербургский общепит добровольно вакцинирует 60% сотрудников в течение двух месяцев

Бизнесмены также попросили властей стимулировать работников прививаться от коронавируса.

В ближайшее время владельцы кафе и ресторанов вакцинируют до 60% сотрудников, передают "Невские Новости".

Так, в четверг, 17 июня, петербургские представители общепита и руководитель управления Роспотребнадзора по городу Наталья Башкетова обсудили нынешенюю эпидемиологическую обстановку. Известно, что бизнесмены готовы вакцинировать своих сотрудников. Так, на встрече участники подписали меморандум о добровольной вакцинации коллективов в течение двух месяцев на 60%.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что документа об обязательной вакцинации в Петербурге нет. В настоящий момент не работают над разработкой документа об обязательной вакцинации в городе.

Фото: Piter.tv