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Роспотребнадзор: документа об обязательной вакцинации в Петербурге нет
Сегодня, 15:44
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Роспотребнадзор: документа об обязательной вакцинации в Петербурге нет

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также не подтвердил информацию о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу заявили, что в настоящий момент не работают над разработкой документа об обязательной вакцинации в городе. Об этом сообщает "Фонтанка" в среду, 16 июня. 

Также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не подтвердил информацию о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса.

Однако, напомним, власти Москвы назвали ситуацию с COVID-19 в столице драматической и ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. 

Ранее Роспотребнадзор заявил, что привитые от коронавируса могут заболеть COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, документ, роспотребнадзор
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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