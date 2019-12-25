Роспотребнадзор: документа об обязательной вакцинации в Петербурге нет

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также не подтвердил информацию о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу заявили, что в настоящий момент не работают над разработкой документа об обязательной вакцинации в городе. Об этом сообщает "Фонтанка" в среду, 16 июня.

Также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не подтвердил информацию о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса.

Однако, напомним, власти Москвы назвали ситуацию с COVID-19 в столице драматической и ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что привитые от коронавируса могут заболеть COVID-19.

Фото: Piter.tv