Собянин назвал драматической ситуацию с коронавирусом в Москве

По его словам, нынешние показатели схожи с прошлогодними пиками заболеваемости.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развивающуюся ситуацию с COVID-19 в Москве драматической. Об этом он сообщил в своем блоге.

Глава российской столицы отметил, что в настоящее время в медицинских учреждениях города находятся более 12 тысяч человек. По его словам, нынешняя ситуация находится на уровне прошлогодних пиков заболеваемости COVID-19.

Защита есть - это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он подчеркнул, согласно последним данным, от коронавируса в Москве привились более 1,8 миллиона человек. Собянин считает, что населению российской столицы необходимо оперативно пройти массовую вакцинацию, чтобы создать коллективный иммунитет.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе правительств региона призвал депутатов оперативно вакцинироваться от COVID-19. Его удивило, что не все присутствующие депутаты вакцинировались от COVID-19. Он поручил организовать прививочный пункт прямо в здании Законодательного собрания сразу после заседания.

Фото: ВК/Сергей Собянин