Лавров пошутил о результатах своего теста на COVID-19

Процедура проходила перед саммитом Путина и Байдена.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сдал тест на COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ.

В опубликованном ролике видно, как министр выходит из процедурного кабинета, где он сдавал тест на коронавирус накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Напомним, Лавров вошел в российскую делегацию. Глава МИД ответил на вопрос о результатах теста.

Вскрытие покажет. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Ранее Путин поделился ожиданиями от саммита с Байденом. По его словам, следует провести работу по восстановлению межличностных контактов, а также наладить диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Путин отметил, если получится создать механизмы взаимодействия по необходимым направлениям, то можно будет говорить, что саммит был проведен не зря.

Видео: Telegram / Мария Захарова