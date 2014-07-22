Путин поделился ожиданиями от саммита с Байденом

Он планирует восстановить личные контакты, а также наладить прямой диалог.

Президент России Владимир Путин сообщил, чего он ожидает от предстоящего саммита с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, следует провести работу по восстановлению межличностных контактов, а также наладить диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

[Планируется] восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы. Владимир Путин, президент РФ

Глава России отметил, если получится создать механизмы взаимодействия по необходимым направлениям, то можно будет говорить, что саммит был проведен не зря. По словам Путина, очень важно обсудить в ходе переговоров тему региональных конфликтов, экологии, а также поднять вопрос и взаимодействии РФ и США в экономической сфере.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Байден передаст Путину "жесткий сигнал" в Женеве. Американский лидер намерен показать иной подход к РФ, серьезно отличающийся от "дружеских отношений", о которых говорил экс-глава США Дональд Трамп после первого саммита с Путиным.

Фото: сайт президента РФ