СМИ: Байден передаст Путину "жесткий сигнал" в Женеве

Саммит глав государств состоится 16 июня в Женеве.

Белый дом пообещал дать "жесткий сигнал" на встрече президента Соединенных Штатов Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Согласно данным источника СМИ, американский лидер намерен показать иной подход к РФ, серьезно отличающийся от "дружеских отношений", о которых говорил экс-глава США Дональд Трамп после первого саммита с Путиным.

Для Белого дома ключевой задачей по итогам запланированной на среду встречи будет дать понять, что Байден дал жесткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал предыдущий президент Дональд Трамп после его первой встречи с Путиным. из сообщения источника NBC

Подчеркивается, встреча Байдена с союзниками США должна показать Москве готовность ей противодействовать. Также в СМИ уточняется, что встреча лидеров Соединенных Штатов и РФ состоится "в более широком и более узком" форматах", но не ясно, пройдет ли беседа президентов тет-а-тет.

Напомним, саммит Путина и байдена состоится 16 июня в Женеве.

Ранее официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Джо Байден будет откровенен при разговоре с Владимиром Путиным в ходе саммита. По ее словам, конструктивному диалогу также не помешает и тот факт, что американский лидер в одном из интервью в недружелюбной форме высказался в адрес своего российского коллеги.

Фото: pixabay.com